Cina ha presentato una serie di misure per ottimizzare ulteriormente la politica di rimborso delle tasse di partenza, al fine di soddisfare meglio le esigenze dei turisti stranieri ed espandere i consumi in entrata. La soglia minima di acquisto per il rimborso della tassa di partenza e’ stata abbassata, consentendo ai viaggiatori stranieri di richiedere un rimborso se spendono almeno 200 yuan (circa 27,75 dollari) nello stesso negozio nello stesso giorno, e soddisfano altri requisiti pertinenti, secondo una circolare emessa congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri cinque dipartimenti governativi. Pur garantendo un’adeguata gestione del rischio, i rimborsi saranno disponibili attraverso diversi canali, tra cui pagamenti mobili, carte bancarie e contanti, per meglio soddisfare le diverse preferenze di pagamento dei viaggiatori stranieri. Romadailynews.it - Cina: ottimizzati rimborsi tassa di partenza per stimolare consumi domestici Leggi su Romadailynews.it Oggi, laha presentato una serie di misure per ottimizzare ulteriormente la politica di rimborso delle tasse di, al fine di soddisfare meglio le esigenze dei turisti stranieri ed espandere iin entrata. La soglia minima di acquisto per il rimborso delladie’ stata abbassata, consentendo ai viaggiatori stranieri di richiedere un rimborso se spendono almeno 200 yuan (circa 27,75 dollari) nello stesso negozio nello stesso giorno, e soddisfano altri requisiti pertinenti, secondo una circolare emessa congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri cinque dipartimenti governativi. Pur garantendo un’adeguata gestione del rischio, isaranno disponibili attraverso diversi canali, tra cui pagamenti mobili, carte bancarie e contanti, per meglio soddisfare le diverse preferenze di pagamento dei viaggiatori stranieri.

