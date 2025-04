Tragedia al Vomero | trovato il cadavere di una donna

Vomero, a pochi passi dallo stadio Collana. I carabinieri giunti sul posto hanno individuato il corpo senza vita di una donna di 94 anni.Le cause sembrerebbero naturali, la donna sarebbe stata uccisa da un malore che non le ha lasciato scampo. Napolitoday.it - Tragedia al Vomero: trovato il cadavere di una donna Leggi su Napolitoday.it Macabro ritrovamento in via Pietro Mascagni al, a pochi passi dallo stadio Collana. I carabinieri giunti sul posto hanno individuato il corpo senza vita di unadi 94 anni.Le cause sembrerebbero naturali, lasarebbe stata uccisa da un malore che non le ha lasciato scampo.

