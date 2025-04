Venezia-Milan Di Francesco | Dobbiamo giocare con equilibrio e compattezza

Eusebio Di Francesco, allenatore lagunare, ha parlato a 'DAZN' prima di Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non sono un pilota da quarto posto, dobbiamo capire alcune cose…” - Francesco Bagnaia non esce dalle sabbie mobili e resta distante dai fratelli Marquez, facendosi inoltre battere anche da Franco Morbidelli nel Gran Premio d’Argentina 2025, secondo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, dopo tre terzi posti consecutivi (contando anche le Sprint) ad inizio campionato, è rimasto ai piedi del podio a Termas de Rio Hondo, finendo alle spalle del suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez e di due Ducati GP24. 🔗oasport.it

Di Francesco sicuro: «Dobbiamo pensare a reagire più che a leccarci le ferite. Mossa anti-Atalanta? Sarà questa» - Di Francesco, allenatore del Venezia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro l’Atalanta In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, allenatore dei veneti, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Atalanta Venezia. ATTEGGIAMENTO – «Questa squadra ha cambiato un po’ pelle. A volte qualche caduta, gli alti e bassi, ci possono stare. […] 🔗calcionews24.com

Nicola verso Cagliari Juve: «Dobbiamo cercare di giocare ed essere propostivi. Abbiamo sempre cercato di esprimerci in modo decoroso» - di Redazione JuventusNews24Nicola verso Cagliari Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei sardi in vista della sfida contro i bianconeri L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato a Sky Sport per presentare la prossima sfida contro la Juve. PAROLE – «I bilanci non li faccio mai e aspetto sempre la fine della stagione per farli. Diciamo che possiamo parlare di obiettivi iniziali, che erano quelli di riuscire a creare un’identità, cercare di giocare ed essere propositivi in quello che andavamo a fare, in qualsiasi campo, quindi cercare di avere lo stesso atteggiamento sia ... 🔗juventusnews24.com

