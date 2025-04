Elezioni a Ortona Ilario Cocciola presenta la sua squadra per le amministrative

Ortona, il candidato del centrosinistra Ilario Cocciola presenterà ufficialmente i candidati delle 5 liste che lo sostengono. Pd, Azione, Il Faro, Avs e Centro Democratico hanno messo in campo 5 liste. Chietitoday.it - Elezioni a Ortona, Ilario Cocciola presenta la sua squadra per le amministrative Leggi su Chietitoday.it Domani, 27 aprile, alle 18, davanti alla sede elettorale di corso Vittorio Emanuele II a, il candidato del centrosinistrapresenterà ufficialmente i candidati delle 5 liste che lo sostengono. Pd, Azione, Il Faro, Avs e Centro Democratico hanno messo in campo 5 liste.

