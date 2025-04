Quando saranno pagate le pensioni di maggio visto che il primo è festa

pensioni di maggio 2025 non avverrà il primo del mese perché a causa della festa dei lavoratori banche e Poste saranno chiusi, ma sarà posticipato a venerdì 2 maggio. Ecco cosa cambia e come funzionerà il calendario alfabetico per il ritiro alle Poste.

