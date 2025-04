Fiorentina | Dodò sta per tornare a casa Quando sarà dimesso dall’ospedale

Fiorentina attraverso un report medico: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, sottoposto venerdì pomeriggio a intervento di appendicectomia laparoscopica, sarà dimesso dall’ospedale nel quale è ricoverato, nella tarda mattinata di lunedì”L'articolo Fiorentina: Dodò sta per tornare a casa. Quando sarà dimesso dall’ospedale proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina: Dodò sta per tornare a casa. Quando sarà dimesso dall’ospedale Leggi su .com Lo fa sapere laattraverso un report medico: “ACFcomunica che il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, sottoposto venerdì pomeriggio a intervento di appendicectomia laparoscopica,nel quale è ricoverato, nella tarda mattinata di lunedì”L'articolosta perproviene da Firenze Post.

Se ne parla anche su altri siti

Fiorentina, il dg Ferrari: "Come sta Dodò e le ultime su Kean. Non ci facciamo mancare nulla" - Alssandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky per fare il punto sulle situazioni che riguardano Dodò, ricoverato... 🔗calciomercato.com

Jovanotti e Luca Carboni si baciano e abbracciano: “Conosco quello sguardo, è di chi gli sta salendo la voglia feroce e irresistibile di tornare in scena” - Jovanotti e Luca Carboni hanno un rapporto di amicizia e stima reciproca di lunga data. Carboni è andato a trovare il collega durante le prove del tour e anche a una delle date a Pesaro. Jovanotti poi nel camerino ha voluto esprimere tutto il suo affetto in uno scatto che ha fatto impazzire i fan di entrambi gli artisti. “Nella prima di queste foto di ieri sera scattate prima di salire sul palco guardate la faccia di Luca Carboni, guardatela, – ha affermato Jova – messa a fuoco da Michele Lugaresi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milan-Fiorentina, Adani: “Prodezze e spettacolo per 90?. Dodo senza senso” - Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Milan-Fiorentina, soffermandosi sulla prestazione di Dodo 🔗pianetamilan.it