Smarriti ma accogliamo l' eredità di Francesco L' omelia di Parolin ai 200mila di San Pietro

Parolin si è rivolto ai tantissimi giovani del Giubileo degli adolescenti arrivati a Roma Ilgiornale.it - "Smarriti, ma accogliamo l'eredità di Francesco". L'omelia di Parolin ai 200mila di San Pietro Leggi su Ilgiornale.it Nel secondo giorno dei Novendiali, il cardinalesi è rivolto ai tantissimi giovani del Giubileo degli adolescenti arrivati a Roma

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco: l'addio di Giorgia Meloni e l'eredità di un grande pastore - Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell'uomo è inconciliabile. 🔗quotidiano.net

Parolin: “Smarriti e tristi come i discepoli, Francesco ci abbraccia dal cielo” - In piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione decine di migliaia di adolescenti giunti a Roma per il loro Giubileo 🔗repubblica.it

Papa Francesco, card. Reina: Vangelo, povertà, fraternità sue eredità - In questi giorni di memoria e di preghiera anche la domanda su quale sia l’eredità del pontificato di Francesco. Le parole del Vicario della Diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina. The post Papa Francesco, card. Reina: Vangelo, povertà, fraternità sue eredità first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Approfondimenti da altre fonti

Smarriti, ma accogliamo l'eredità di Francesco. L'omelia di Parolin ai 200mila di San Pietro. 🔗Su questo argomento da altre fonti