Tel Aviv migliaia di israeliani ancora in piazza per chiedere un accordo sugli ostaggi

migliaia di israeliani protestano a Tel Aviv, chiedendo al governo di Netanyahu di firmare un accordo sugli ostaggi con Hamas e di porre fine alla guerra a Gaza.

