Dandadan il nuovo trailer per la seconda stagione svela a che punto della storia siamo

trailer per l'attesissima seconda stagione, che adatta ufficialmente due degli archi narrativi più amati della saga. Dandadan si prepara a scuotere ancora una volta gli schermi: la seconda stagione adatterà gli archi narrativi "Cursed House" ed "Evil Eye", promettendo paranormale ad alta tensione ed emozioni sopra le righe. Prima dell'arrivo ufficiale su Netflix e Crunchyroll il 3 luglio 2025, viene confermata anche un'anteprima cinematografica esclusiva negli USA che accenderà l'entusiasmo dei fan più impazienti. Un'estate infestata: Dandadan ritorna L'universo folle e scoppiettante di Dandadansi prepara a un'estate di puro delirio. Dopo aver chiuso la prima stagione lo scorso dicembre, la serie firmata Science Saru riparte con una novità: il 6 giugno 2025, i fan americani potranno . Movieplayer.it - Dandadan, il nuovo trailer per la seconda stagione svela a che punto della storia siamo Leggi su Movieplayer.it L'acclamata serie di Shonen Jump ha un nuovissimoper l'attesissima, che adatta ufficialmente due degli archi narrativi più amatisaga.si prepara a scuotere ancora una volta gli schermi: laadatterà gli archi narrativi "Cursed House" ed "Evil Eye", promettendo paranormale ad alta tensione ed emozioni sopra le righe. Prima dell'arrivo ufficiale su Netflix e Crunchyroll il 3 luglio 2025, viene confermata anche un'anteprima cinematografica esclusiva negli USA che accenderà l'entusiasmo dei fan più impazienti. Un'estate infestata:ritorna L'universo folle e scoppiettante disi prepara a un'estate di puro delirio. Dopo aver chiuso la primalo scorso dicembre, la serie firmata Science Saru riparte con una novità: il 6 giugno 2025, i fan americani potranno .

