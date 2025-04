Juventus il Corriere dello Sport critico | Koopmeiners Alberto Costa e Douglas Luiz pagati 125 milioni! Flop e simboli in negativo

Juventus, il Corriere dello Sport ha criticato così gli acquisti di Koopmeiners, Douglas Luiz e Alberto Costa da parte dei bianconeri«Le delusioni. C’è una Juve che non frutta». Questo il titolo dedicato alla Juventus nelle pagine interne del Corriere dello Sport. Il mirino si posa su tre acquisti in particolare: Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Alberto Costa.pagati insieme quasi 125 milioni di euro (60.7 Koop, 15 Costa e 51.5 Douglas), i tre bianconeri sono diventati «simboli in negativo». Secondo il quotidiano romano, rappresentano dei «Flop a diverso livello nell’annata della Juventus». .com Juventusnews24.com - Juventus, il Corriere dello Sport critico: «Koopmeiners, Alberto Costa e Douglas Luiz pagati 125 milioni! Flop e simboli in negativo» Leggi su Juventusnews24.com , ilha criticato così gli acquisti dida parte dei bianconeri«Le delusioni. C’è una Juve che non frutta». Questo il titolo dedicato allanelle pagine interne del. Il mirino si posa su tre acquisti in particolare: Teuninsieme quasi 125di euro (60.7 Koop, 15e 51.5), i tre bianconeri sono diventati «in». Secondo il quotidiano romano, rappresentano dei «a diverso livello nell’annata della». .com

Approfondimenti da altre fonti

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Tudor ci sta” - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 23 marzo 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, torna Andrea Agnelli?” - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 12 marzo 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juventus Loca” - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 aprile 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, il Corriere dello Sport: «125 milioni di flop»; Thiago Motta e la critica di Danilo così attuale: ecco perché la Juve è in confusione; Corriere dello Sport: Maltempo, situazione critica. Ma per ora Fiorentina-Juve non è a rischio rinvio; Corriere dello Sport - Tudor possibile candidato per la Juventus se Thiago Motta crolla. 🔗Ne parlano su altre fonti

Delusioni Juve, i tre flop sul mercato pagati 125 milioni di euro - Koopmeiners, Alberto Costa e Douglas Luiz sono diventati i simboli in negativo del club. L’obiettivo 4° posto non è l’unica missione, ci sono tre patrimoni da valorizzare ... 🔗msn.com

Gentile sulla Juventus: «Deludente, soffro e spengo la tv. Giuntoli ha fatto errori. Conte bis? Conosce il dna del club» - L'ex bianconero campione del mondo a Spagna'82 senza filtri alla Gazzetta dello Sport: «Boniperti e l'Avvocato Agnelli non sbagliavano nulla. Si sarebbero inventati qualcosa per far segnare Vlahovic e ... 🔗msn.com

Corriere dello Sport: “Maltempo, situazione critica. Ma per ora Fiorentina-Juve non è a rischio rinvio” - L'articolo Corriere dello Sport: “Maltempo, situazione critica. Ma per ora Fiorentina-Juve non è a rischio rinvio” sembra essere il primo su Labaro Viola. 🔗msn.com