Economia e rigenerazione | Confcommercio e Merate uniscono le forze

Merate è stato compiuto giovedì 24 aprile presso il Palazzo del Commercio di Lecco. Confcommercio Lecco e il Comune di Merate hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sostenere.

