Elezioni Ancisi difende la lista Ambiente&Animali | E' un vero schieramento civico

Elezioni amministrative in programma a fine maggio. A parlare è Alvaro Ancisi, candidato della lista per Ravenna che nel suo schieramento, accanto a Lega e Popolo della Famiglia, vede anche la lista Ambiente&Animali.

