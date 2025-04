Nuoto oltre 1200 atleti e il campione mondiale Minisini | chiude un' edizione da record del trofeo Around Sincro

chiude alla piscina comunale di Cesenatico la sedicesima edizione del trofeo Around Sincro, evento del calendario nazionale di Nuoto artistico. oltre 1200 atleti in gara, 48 squadre provenienti da tutta Italia e 704 routine tra singoli, doppi, squadre e highlight. Tre giorni intensi di. Cesenatoday.it - Nuoto, oltre 1200 atleti e il campione mondiale Minisini: chiude un'edizione da record del trofeo "Around Sincro" Leggi su Cesenatoday.it alla piscina comunale di Cesenatico la sedicesimadel, evento del calendario nazionale diartistico.in gara, 48 squadre provenienti da tutta Italia e 704 routine tra singoli, doppi, squadre e highlight. Tre giorni intensi di.

Cosa riportano altre fonti

Allo Stadio del Nuoto di Riccione le finali dei Campionati Regionali, attesi 1.400 atleti - Partono sabato, 8 marzo, allo Stadio del Nuoto di Riccione le finali dei Campionati Regionali di categoria in vasca corta, dove scenderanno in acqua gli atleti che hanno ottenuto i migliori 8 tempi: oltre 1.400 atleti presenti a Riccione fino a domenica 9 marzo si disputeranno l'evento conclusivo... 🔗riminitoday.it

Al via il secondo meeting nazionale di nuoto: a Lanciano attesi 300 atleti - Lanciano capitale del nuoto per tre giorni. Dal 14 al 16 febbraio trecento atleti, provenienti per lo più dal centro-sud Italia, parteciperanno al secondo meeting nazionale di nuoto 'Città di Lanciano', organizzato dal Lanciano Sport Center in collaborazione con il Comune e la firma della... 🔗chietitoday.it

Più di 1200 atleti e 80 società provenienti da tutta Italia a Pescara per i Campionati tricolori Indoor di Pattinaggio Corsa - Pescara ancora alla ribalta delle cronache sportive nazionali. La cittàdannunzxiana torna ad ospitare i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa per la sesta volta negli ultimi sette anni. Una conferma che arriva dopo lo straordinario successo dei World Skate Games, andati in scena a... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuoto, oltre 1200 atleti e il campione mondiale Minisini: chiude un'edizione da record del trofeo Around Sincro; Di sport, pregiudizi (altrui) e medaglie, incontro con la coppia d'oro del nuoto paralimpico; Nuoto, quasi 90 atleti AiCS ai Mondiali amatoriali di nuoto!; A MOLVENO IL GRAN FINALE DEI CAMPIONATI MONDIALI DI “ICE SWIMMING”: 700 ATLETI DI TUTTO IL MONDO. ITALIA PROTAGONISTA ASSOLUTA CON TROPEANO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuoto, oltre 1200 atleti e il campione mondiale Minisini: chiude un'edizione da record del trofeo "Around Sincro" - Chiude alla piscina comunale di Cesenatico la sedicesima edizione del Trofeo Around Sincro, evento del calendario nazionale di nuoto artistico. Oltre 1200 atleti in gara, 48 squadre provenienti da tut ... 🔗cesenatoday.it

NUOTO La Faustina attende il “tutto esaurito” con 850 atleti - Venerdì e domenica il “Trofeo Città di Lodi” con partecipazioni da tutta Italia e dalla Svizzera ... 🔗ilcittadino.it

Nuoto Sincronizzato: Estetica e Coordinatione Team - Nel mondo degli sport acquatici, il nuoto sincronizzato emerge come ... è un processo lungo e impegnativo. Oltre al lato? fisico, le atlete devono affrontare anche la? preparazione mentale. 🔗mondiali.net