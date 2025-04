Linda Evangelista si racconta | tra bellezza e resilienza

Linda Evangelista: la bellezza della resilienza a 60 anni su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Linda Evangelista si racconta: tra bellezza e resilienza Leggi su Donnemagazine.it A pochi giorni dal suo compleanno, la top model condivide la sua storia di lotta e rinascita.: ladellaa 60 anni su Donne Magazine.

Approfondimenti da altre fonti

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: «Non ho paura di invecchiare, ma di morire. La bellezza non è perfezione o giovinezza» - A pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, il 10 maggio 2025, Linda Evangelista si racconta in un?intervista a Harper?s Bazaar. In copertina, la supermodella mostra con orgoglio le... 🔗leggo.it

Ogni crepa racconta una storia. Il kintsugi celebra la bellezza delle imperfezioni e la forza della resilienza - Il kintsugi, un’antica arte giapponese, non è solo una tecnica di riparazione della ceramica, ma una vera e propria filosofia di vita. Questa pratica, che letteralmente significa “riparare con l’oro”, trasforma le crepe in linee dorate, rendendo gli oggetti rotti ancora più belli e preziosi. Attraverso il kintsugi, impariamo ad accogliere le imperfezioni e a vedere la bellezza nelle cicatrici, sia degli oggetti che della nostra vita. 🔗iodonna.it

Le storie del Trasimeno. Il docufilm che racconta la bellezza più segreta - "Abbiamo raccontato la verità e da questa ci siamo lasciati stupire. La bellezza è sempre lì a portata di mano, basta avere la capacità di aprire il cuore per poterla notare". Un omaggio alla comunità, un invito alla scoperta, un racconto da vivere. Tutto condensato in ventidue minuti di immagini e parole, che restituiscono l’essenza del Trasimeno. Il Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago, gremito di spettatori, ha ospitato la prima del docufilm “Racconti del Trasimeno – Cinque storie da una terra di mezzo“, prodotto dall’Unione dei Comuni del Trasimeno (Area Turismo). 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: «Non ho paura di invecchiare, ma di morire. La bellezza non è pe; Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici: Non ho paura di invecchiare, ma di morire; Vogue Italia compie 60 anni e li festeggia con un numero da collezione; Linda Evangelista e il suo corpo deturpato: Vi racconto il mio dolore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: «Non ho paura di invecchiare, ma di morire. La bellezza non è perfezione o giovinezza» - A pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, il 10 maggio 2025, Linda Evangelista si racconta in un’intervista a Harper’s Bazaar. In copertina, la supermodella mostra con orgoglio ... 🔗msn.com

Linda Evangelista: la supermodella racconta il suo viaggio di rinascita a pochi giorni dal 60esimo compleanno - Linda Evangelista, icona della moda, celebra il suo 60esimo compleanno condividendo la sua storia di resilienza dopo interventi chirurgici e complicazioni di salute, riconsiderando il concetto di bell ... 🔗ecodelcinema.com

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: “Non ho paura di invecchiare, ma di morire” - L’ex top model si è raccontata in una lunga intervista tra paure e desideri per il futuro, rivelando una nuova donna ... 🔗dilei.it