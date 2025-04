Valerie la bassotta più ricercata d’Australia è stata catturata | ha vissuto per 529 giorni libera nella natura selvaggia

bassotta Valerie, che dal 2023 viveva libera su Kangaroo Island dopo essere fuggita dalla sua famiglia, è stata finalmente catturata e potrà presto riunirsi ai suoi umani. Si conclude così, dopo 529 giorni di libertà, la sua incredibile avventura nella natura selvaggia australiana. Leggi su Fanpage.it La, che dal 2023 vivevasu Kangaroo Island dopo essere fuggita dalla sua famiglia, èfinalmentee potrà presto riunirsi ai suoi umani. Si conclude così, dopo 529di libertà, la sua incredibile avventuraaustraliana.

