Ferrari crede in Lewis Hamilton Marc Gené | Bisogna solo dargli tempo di adattarsi

Lewis Hamilton. Le prestazioni con la Ferrari, legate anche a quelle del compagno di squadra, Charles Leclerc, stanno alimentando già dei dubbi sul connubio con la Rossa. Non è un caso che alcuni tra gli addetti ai lavori hanno ipotizzato che Lewis possa decidere di smettere di competere al termine del Mondiale di F1.A fugare questi dubbi e a chiarire la situazione, nel corso del podcast Beyond the Grid, è stato Marc Gené, parte integrante della scuderia di Maranello: “Sono solo i primi giorni con Lewis. Ha vinto lo Sprint in Cina, il che è stato incredibile. Sto solo iniziando a conoscerlo, ma nessuno può dubitare del suo talento“, ha dichiarato.“È molto esperto e si può davvero vedere che sa cosa gli serve. Ecco perché, da Melbourne a Cina, ha fatto un enorme miglioramento perché venire da un’altra squadra, davvero non è facile. Oasport.it - Ferrari crede in Lewis Hamilton. Marc Gené: “Bisogna solo dargli tempo di adattarsi” Leggi su Oasport.it Dopo gli ultimi risultati si respira un’aria di sfiducia attorno a. Le prestazioni con la, legate anche a quelle del compagno di squadra, Charles Leclerc, stanno alimentando già dei dubbi sul connubio con la Rossa. Non è un caso che alcuni tra gli addetti ai lavori hanno ipotizzato chepossa decidere di smettere di competere al termine del Mondiale di F1.A fugare questi dubbi e a chiarire la situazione, nel corso del podcast Beyond the Grid, è stato, parte integrante della scuderia di Maranello: “Sonoi primi giorni con. Ha vinto lo Sprint in Cina, il che è stato incredibile. Stoiniziando a conoscerlo, ma nessuno può dubitare del suo talento“, ha dichiarato.“È molto esperto e si può davvero vedere che sa cosa gli serve. Ecco perché, da Melbourne a Cina, ha fatto un enorme miglioramento perché venire da un’altra squadra, davvero non è facile.

