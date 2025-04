Nba Playoff | Okc chiude la serie Denver va sul 2-2 con i Clippers grazie al buzzer beater di Gordon

serie 4-0, grazie alla rimonta incredibile dal -20 in gara-3 e al testa a testa vinto in gara-4. Shai Gilgeous-Alexander continua ad impressionare e alla sirena ha 38 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. 23 punti, 4 rimbalzi e 5 assist per Jalen Williams. 11 punti a testa per Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein e Isaiah Joe. Grizzlies orfani di Ja Morant, infortunatosi nel corso di gara-3. Non bastano i 30 punti+11 rimbalzi di Scotty Pippen Jr. e i 46 punti combinati da Desmond Bane (23) e Santi Aldama (23) per evitare l’eliminazione davanti ai propri tifosi. Si conclude la prima serie dei Playoff. Probabilmente Memphis avrebbe meritato di arrivare almeno a gara-5. Leggi su Sportface.it Oklahoma soffre nuovamente, ma la spunta ancora una volta in casa di Memphis. 117-115 il punteggio in favore dei Thunder, che chiudono la4-0,alla rimonta incredibile dal -20 in gara-3 e al testa a testa vinto in gara-4. Shai Gilgeous-Alexander continua ad impressionare e alla sirena ha 38 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. 23 punti, 4 rimbalzi e 5 assist per Jalen Williams. 11 punti a testa per Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein e Isaiah Joe. Grizzlies orfani di Ja Morant, infortunatosi nel corso di gara-3. Non bastano i 30 punti+11 rimbalzi di Scotty Pippen Jr. e i 46 punti combinati da Desmond Bane (23) e Santi Aldama (23) per evitare l’eliminazione davanti ai propri tifosi. Si conclude la primadei. Probabilmente Memphis avrebbe meritato di arrivare almeno a gara-5.

