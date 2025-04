Cina | profitti industriali aumentati dello 08% nel primo trimestre

Il profitto complessivo delle principali imprese industriali e' aumentato dello 0,8% su base annua nel primo trimestre del 2025, invertendo il calo del 3,3% registrato nel 2024, ha dichiarato oggi l'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS). La crescita ha posto fine alla flessione degli utili che persisteva dal terzo trimestre dello scorso anno, ha dichiarato Yu Weining, statistico dell'NBS. Le imprese industriali con un fatturato annuo principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,78 milioni di dollari) hanno visto i loro profitti combinati raggiungere 1.510 miliardi di yuan nel primo trimestre. I profitti sono aumentati in quasi il 60% dei principali settori industriali cinesi durante il periodo, con 24 delle 41 principali categorie industriali che hanno registrato una crescita dei profitti anno su anno.

