Douglas Luiz Juve | già al capolinea la sua avventura a Torino? La sua partenza può favorire l’arrivo di questo giocatore

Douglas Luiz Juve: è già arrivata al capolinea la sua avventura a Torino? La cessione del brasiliano può favorire l'arrivo di questo giocatoreTuttosport rivela che per affondare il colpo Sandro Tonali – primo obiettivo del calciomercato Juve a centrocampo – un aiuto potrebbe arrivare dalla cessione di qualche esubero, che non rientra più nei piani bianconeri.Uno di questi può essere Douglas Luiz, che ha deluso (e non poco) alla sua prima stagione in Italia. Un rendimento continuamente minato da stop fisici e infortuni, che hanno fatto scivolare nel dimenticatoio il brasiliano e reso altamente incostante la sua avventura bianconera.

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: vigilia del derby d’Italia. Douglas Luiz salta l’Inter, ci saranno Cambiaso e Kelly - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Vigilia di Juve-Inter: Thiago Motta ha confermato in conferenza stampa la presenza di Kelly e Cambiaso mentre invece dovrà dare forfait Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

