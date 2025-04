Sosta gratis in centro | arrivano le strisce bianche

strisce bianche da piazza San Francesco d'Assisi a piazza San Pietro, a Santa Maria Capua Vetere. Sosta gratuita, quindi, per gli automobilisti che dovranno recarsi nei negozi. E' il risultato degli incontri tra il sindaco Antonio Mirra e una delegazione dei commercianti del centro, che. Casertanews.it - Sosta gratis in centro: arrivano le strisce bianche Leggi su Casertanews.it da piazza San Francesco d'Assisi a piazza San Pietro, a Santa Maria Capua Vetere.gratuita, quindi, per gli automobilisti che dovranno recarsi nei negozi. E' il risultato degli incontri tra il sindaco Antonio Mirra e una delegazione dei commercianti del, che.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cibo etnico e sigarette, arrivano i Nas e sequestrano ristorante in centro: "Totalmente abusivo" - Operazione dei Nas a Palermo: sequestrato un ristorante abusivo. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità sono entrati in azione insieme agli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' successo nel cuore del centro storico (ma non è stato fornito il nome del locale, ndr)... 🔗palermotoday.it

A Vignola arriva l’Area Pedonale Urbana e viene riorganizzata la sosta in centro - L’istituzione di un A.P.U (Area Pedonale Urbana), la riorganizzazione degli spazi della sosta e il rinnovo della segnaletica stradale: sono le tre azioni decise dall’Amministrazione comunale nell’ambito di un più ampio progetto di rigenerazione dell’area centrale della città di Vignola, già... 🔗modenatoday.it

Una petizione per rivoluzionare la Ztl del centro: "Accesso libero la sera e pass gratis per chi fa acquisti" - “Viterbo non può permettersi di trasformare il suo centro storico in un museo vuoto. Chiediamo un modello di Ztl flessibile, inclusivo e al servizio della comunità, che respiri il giusto equilibrio tra tutela ambientale, vitalità economica e diritti di chi vive, lavora e ama questa città“... 🔗viterbotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Sosta gratis in centro: arrivano le strisce bianche; A Como arrivano 800 sensori sui parcheggi della zona rossa in centro: la rivoluzione della sosta; A Monza arrivano nuove strisce blu: ecco dove bisognerà pagare il parcheggio dal 31 marzo; Mobilità, arrivano i posteggi “Kiss & Buy” per le soste veloci. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ticket e sconti per chi si ferma in centro - Arrivano gli sconti e le agevolazioni per chi sosta in città. A partire da giovedì 15 maggio sarà ripristinato il pagamento per l’accesso dei bus turistici alla città e ai bacini marmiferi. La tariffa ... 🔗lanazione.it

Per i residenti del centro storico sosta gratis anche nei sotterranei - Due interventi strategici che riqualificheranno aree importanti del centro storico, ma che nel frattempo sottraggono spazi destinati alla sosta. L’Amministrazione ha quindi deciso di estendere ... 🔗lanazione.it

Faenza. Ticket giornaliero ‘calmierato’ per la sosta in centro in alcune vie - A partire da lunedì 14 aprile, con l’entrata in vigore del nuovo disciplinare della sosta nel centro storico, in via Mura Gioco del Pallone sarà possibile parcheggiare non solo per i titolari ... 🔗ravenna24ore.it