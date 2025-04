Ascoli Piceno striscione contro la fornaia antifascista | Da quel negozio un tale fetore Il Pd incalza il sindaco | Non resti in silenzio

fornaia che la mattina del 25 aprile ha affisso fuori dal suo panificio «L’assalto ai forni», ad Ascoli Piceno, uno striscione con la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». Per quel gesto, simbolico e pacifico, la donna è stata avvicinata dalla polizia di Stato e identificata. «Di fronte alla solidarietà che mi è arrivata da tutta Italia, il silenzio della mia città è stato raggelante», confessa Roiati in un’intervista a Repubblica. In realtà, racconta la donna, non è la prima volta che srotola uno striscione per ricordare la Resistenza: «È dal 2019 che lo faccio, da quando abbiamo aperto il forno e il negozio. Un anno abbiamo srotolato un “Fischia il vento”, un altro abbiamo esposto la bandiera della Palestina. Leggi su Open.online Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista Lorenza Roiati, lache la mattina del 25 aprile ha affisso fuori dal suo panificio «L’assalto ai forni», ad, unocon la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». Pergesto, simbolico e pacifico, la donna è stata avvicinata dalla polizia di Stato e identificata. «Di fronte alla solidarietà che mi è arrivata da tutta Italia, ildella mia città è stato raggelante», confessa Roiati in un’intervista a Repubblica. In realtà, racconta la donna, non è la prima volta che srotola unoper ricordare la Resistenza: «È dal 2019 che lo faccio, da quando abbiamo aperto il forno e il. Un anno abbiamo srotolato un “Fischia il vento”, un altro abbiamo esposto la bandiera della Palestina.

