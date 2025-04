Tolentino automobilista fermato e picchiato in strada Arrestati per zio e nipote lo hanno colpito con una chiave inglese

Tolentino Violenza choc a una rotatoria, automobilista aggredito con una chiave inglese su una gamba e preso a calci e pugni è finito in ospedale con un arto fratturato. Due persone arrestate,. Corriereadriatico.it - Tolentino, automobilista fermato e picchiato in strada. Arrestati per zio e nipote, lo hanno colpito con una chiave inglese Leggi su Corriereadriatico.it Violenza choc a una rotatoria,aggredito con unasu una gamba e preso a calci e pugni è finito in ospedale con un arto fratturato. Due persone arrestate,.

Cosa riportano altre fonti

Controlli alla circolazione stradale: denunciato un parcheggiatore abusivo e fermato automobilista sotto effetto di crack - I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, sotto il coordinamento della centrale operativa, hanno intensificato i controlli nelle principali piazze del centro cittadino, con particolare attenzione agli automobilisti in ingresso e uscita dagli stalli di sosta. L’obiettivo dell’operazione era... 🔗cataniatoday.it

Parma, automobilista investe due vigili urbani dopo un controllo: fermato in centro città - PARMA – Momenti di tensione oggi, 8 febbraio, nel cuore della città, dove un uomo alla guida di una Bmw ha investito due agenti della polizia locale dopo essere stato fermato per un normale controllo della viabilità. L’episodio si è verificato in via D’Azeglio, arteria che collega piazza Garibaldi con il quartiere Oltretorrente. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista inizialmente è sceso dalla vettura per contestare la verifica, ma poco dopo è risalito improvvisamente a bordo, accelerando e travolgendo i due vigili, trascinandoli per alcuni metri. 🔗thesocialpost.it

"Mio figlio di 15 anni in motorino travolto e trascinato da un Suv, l'automobilista non si è fermato" - Grande apprensione per una mamma che sui social ha condiviso quanto accaduto a suo figlio, la speranza è di trovare testimoni dell'incidente di cui sarebbe stato vittima un ragazzo di soli 15 anni nei pressi del castello di Ribano, nel territorio comunale di Savignano. Un'auto 'pirata' non si... 🔗cesenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Tolentino, automobilista fermato e picchiato in strada. Arrestati per zio e nipote, lo hanno colpito con una c; Picchiato in strada con una chiave inglese, questione nata per una donna: 2 arresti; Tolentino, fermato in auto in una rotatoria e picchiato da due stranieri armati. Indagini in corso; Tolentino, fermato in auto in una rotatoria e picchiato da due stranieri armati. Indagini in corso. Il precede. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tolentino, automobilista fermato e picchiato in strada. Arrestati per zio e nipote, lo hanno colpito con una chiave inglese - TOLENTINO Violenza choc a una rotatoria, automobilista aggredito con una chiave inglese su una gamba e preso a calci e pugni è finito in ospedale con ... 🔗msn.com

Tolentino, fermato in auto in una rotatoria e picchiato da due stranieri armati. Indagini in corso - TOLENTINO - Aggredito in mezzo alla strada da due stranieri. È accaduto questa mattina a Tolentino poco distante dall'istituto comprensivo Lucatelli. Dalle prime notizie ... 🔗msn.com