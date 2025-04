Roma in 200mila alla messa per Papa Francesco Parolin | Sostenga il cammino dell’umanità nella pace

Roma, in 200mila alla messa per Papa Francesco. Parolin: “Sostenga il cammino dell’umanità nella pace” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Roma, in 200mila alla messa per Papa Francesco. Parolin: “Sostenga il cammino dell’umanità nella pace” Leggi su Ilfattoquotidiano.it L'articolo, inper: “il” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ne parlano su altre fonti

Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo - Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. 🔗open.online

Papa Francesco, la traslazione della salma a San Pietro: l'omaggio dei fedeli dalle 9. Roma si prepara all'addio: in 200mila ai funerali - Traslazione e ostensione. Nella liturgia cattolica la prima è il movimento della salma di un Pontefice dalla sua residenza alla Basilica Vaticana. Mentre la seconda... 🔗leggo.it

Papa Francesco, sabato i funerali: attese 200mila persone a Roma. Zelensky: “Vorrei incontrare Trump in Vaticano” - Dal principe William d’Inghilterra alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal presidente francese Emmanuel Macron a quello argentino Javier Milei. Reali, capi di Stato e di governo da tutto il mondo sono attesi sabato a Roma per i funerali di Papa Francesco, un maxi-evento a cui, secondo le autorità, parteciperanno oltre duecentomila persone e circa 170 delegazioni straniere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

La messa in suffragio del Papa. Giubileo degli adolescenti, oltre 200 mila persone a San Pietro - Fedeli in attesa di entrare nella Basilica di Santa Maria Maggiore; Papa Francesco, le notizie di oggi | Aperta al pubblico la tomba a Santa Maria Maggiore: centinaia di fedeli in fila. A San Pietro la messa di Parolin; Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie; Una marea di giovanissimi travolge San Pietro: in più di 200mila per il Giubileo degli adolescenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” - Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli di 26. Tra i feriti c'è anche un 16enne. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su due giovani provenienti dal ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Giubileo adolescenti, 200mila pellegrini: afflusso sopra le previsioni - Oltre 200mila ragazzi sono arrivati oggi in piazza San Pietro per il Giubileo degli adolescenti, con un afflusso superiore alle previsioni. L'evento, iniziato il 25 aprile, si culmina con la Messa in ... 🔗tg24.sky.it

Papa Francesco: 200mila persone a Roma per i funerali - Roma si prepara ai funerali di papa Francesco: sabato 26 aprile attese 200mila persone per una giornata storica di preghiera e raccoglimento. 🔗agrpress.it