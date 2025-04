L' adoelscenza di tre ragazze ribelli e vulnerabili cresciute in una deprimente provincia inglese tra misoginia e disinteresse Un legame indissolubile anche quando sarà sciolto un nodo sepolto sotto anni di silenzi

anni, fanno sesso a 13, sempre nel tentativo di bruciare le tappe, di essere accettate. Siamo alla fine degli anni Novanta a Doncaster, ex cittadina mineraria inglese nel Sud Yorkshire, in cui disoccupazione e crimine fanno parte del tessuto urbano. Lo psicologo: «Gli adulti faticano ad ascoltare le emozioni degli adolescenti» X Leggi anche › “Adolescence”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix Le tre ragazze forgiano dapprima un’amicizia di comodo, poi le loro vite si intrecciano indissolubilmente. Iodonna.it - L'adoelscenza di tre ragazze ribelli e vulnerabili, cresciute in una deprimente provincia inglese, tra misoginia e disinteresse. Un legame indissolubile, anche quando sarà sciolto un nodo sepolto sotto anni di silenzi Leggi su Iodonna.it Kel, Shaz e Rach sono sguaiate, rubano nei supermercati, viaggiano in treno senza biglietto, cominciano a bere e a fumare a 11, fanno sesso a 13, sempre nel tentativo di bruciare le tappe, di essere accettate. Siamo alla fine degliNovanta a Doncaster, ex cittadina minerarianel Sud Yorkshire, in cui disoccupazione e crimine fanno parte del tessuto urbano. Lo psicologo: «Gli adulti faticano ad ascoltare le emozioni degli adolescenti» X Leggi› “Adolescence”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix Le treforgiano dapprima un’amicizia di comodo, poi le loro vite si intrecciano indissolubilmente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tanti studenti a 'lezione' di tolleranza, il Teatro Verdi gremito per lo spettacolo "Quelle ragazze ribelli" - Un Teatro Verdi gremito e un pubblico di giovani studenti attenti e partecipi hanno reso lo spettacolo "Quelle ragazze ribelli" un evento speciale. La rappresentazione conclusiva della rassegna 2025, offerta gratuitamente alle scuole grazie all’ organizzazione di Romagna Iniziative, ha saputo... 🔗cesenatoday.it

Stuprano tre ragazze nei bagni durante il Carnevale: è caccia all'uomo - Tre presunti casi di stupro durante il Carnevale di Colonia. La polizia tedesca indaga sulle violenze sessuali che alcune donne, di cui due diciottenni, avrebbero subìto in diverse zone della città. Sono state presentate anche altre due denunce per reati sessuali. E sono in corso indagini su 25... 🔗today.it

Inghilterra, studente annega in mare per salvare tre ragazze - Ha dato la sua vita per salvare tre ragazze in difficoltà. Jack Lees, ventenne e aspirante neurochirurgo, è morto annegato durante un viaggio universitario in Cornovaglia. La madre, Dawn Lees, ha ricordato come il figlio avesse sempre avuto una forte vocazione ad aiutare gli altri: “Correva sempre verso il pericolo se ciò significava poter aiutare qualcuno”. Il dramma in mare Lo scorso giugno, Jack stava partecipando a un viaggio con la Wild Swimming Society, il club dell’Università di Bristol dedicato al nuoto in acque libere. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Noi bei pezzi di carne di Colwill Brown. Un’amicizia per sopravvivere; Fughe da fermo: tre super romanzi da leggere durante le vacanze di Pasqua; Gioie e tormenti | Otto nuovi film dedicati all’adolescenza; Venezia, ecco i voti delle tre studentesse ribelli del liceo classico Marco Foscarini. 🔗Cosa riportano altre fonti