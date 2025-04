Papa Francesco | a Santa Maria Maggiore centinaia di fedeli in coda per rendere omaggio

Papa Francesco. Ma oggi, 27 aprile 2025, sono centinaia, se non addirittura migliaia, i fedeli in fila alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco che ieri è stato sepolto, nella terra, sotto la lapide con una sola scritta: "Franciscus"L'articolo Papa Francesco: a Santa Maria Maggiore centinaia di fedeli in coda per rendere omaggio proviene da Firenze Post. .com - Papa Francesco: a Santa Maria Maggiore centinaia di fedeli in coda per rendere omaggio Leggi su .com In 400mila, ieri, in San Pietro e ovunque, a Roma, per salutare. Ma oggi, 27 aprile 2025, sono, se non addirittura migliaia, iin fila alla basilica diperche ieri è stato sepolto, nella terra, sotto la lapide con una sola scritta: "Franciscus"L'articolo: adiinperproviene da Firenze Post.

Cosa riportano altre fonti

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, nuova sorpresa: stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno) - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Il Papa, la visita a... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio alla Salus Populi Romani - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

La messa in suffragio del Papa. Giubileo degli adolescenti, oltre 200 mila persone a San Pietro - Santa Maria Maggiore, in migliaia in fila. “Accelerate la visita per non congestionare ulteriormente la Basilica”; Papa Francesco, in 400mila ai funerali: da oggi visite alla tomba. LIVE; In 400 mila per l’addio al Papa. Le immagini della sepoltura a Santa Maria Maggiore; Papa Francesco riposa ora a Santa Maria Maggiore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore: una rosa bianca per Santa Teresina - Fedeli depongono una rosa bianca sulla tomba di Papa Francesco, simbolo del suo legame con Santa Teresina di Lisieux. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, centinaia fedeli a Santa Maria Maggiore per l'omaggio al Pontefice - Quasi centomila in piazza anche oggi per Giubileo adolescenti e messa per i Novendiali Sembra proseguire "l'effetto Francesco" per quanto riguarda la partecipazione popolare e, complice il Giubileo d ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il pellegrinaggio alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Bergoglio VIDEO - Domenica mattina, i fedeli hanno iniziato a visitare la tomba di Papa Francesco presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Un momento di raccoglimento e omaggio per il Papa scomparso, che ha t ... 🔗msn.com