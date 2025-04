Como-Genoa Vieira costretto a varare una formazione piena di giovani | Formazioni | Aggiornamenti

Genoa in campo a Como per la sfida con la squadra di Fabregas. Entrambe appaiate a quota 39 punti, Como senza Diao e Perrone ma emergenza infortuni più forte in casa Genoa Ilsecoloxix.it - Como-Genoa, Vieira costretto a varare una formazione piena di giovani | Formazioni | Aggiornamenti Leggi su Ilsecoloxix.it in campo aper la sfida con la squadra di Fabregas. Entrambe appaiate a quota 39 punti,senza Diao e Perrone ma emergenza infortuni più forte in casa

