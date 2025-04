Papa Francesco | l’emozionante addio di Buenos Aires a Bergoglio

Buenos Aires per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco, nel giorno dei funerali in Vaticano. Tantissime le immagini di Bergoglio nella iconica Plaza de Mayo, davanti alla Cattedrale di Buenos Aires. Centinaia di persone hanno partecipato alla veglia e alla messa nella capitale argentina. Alla cerimonia, che ha coinciso con i funerali celebrati in Piazza San Pietro, hanno partecipato 300 sacerdoti provenienti da tutta l'Argentina, riuniti dall'arcivescovo di Buenos Aires, monsignor Jorge García Cuerva. Molti di coloro che sono venuti nella iconica cattedrale hanno ricordato Francesco, affettuosamente chiamato da molti 'padre Jorge', come paladino degli umili e difensore dei poveri e dei loro bisogni.

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

Papa Francesco: l'emozionante addio di Buenos Aires a Bergoglio - (LaPresse) - Una folla di fedeli si è radunata sabato nelle strade a Buenos Aires per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco, nel giorno dei funerali in Vaticano. Tantissime le immagini di Bergoglio ne ... 🔗msn.com

Da Roma a Firenze l’addio al Papa: "Sempre dalla parte degli ultimi". Centinaia di fedeli in San Lorenzo - L’ultimo saluto al pontefice dell’arcivescovo Gambelli. Anche Funaro e Giani in piazza San Pietro. Duecento si sono radunati davanti al maxischermo installato nella basilica per seguire il funerale. 🔗msn.com

Funerali di Papa Francesco: un addio emozionante in piazza San Pietro - Il feretro di Papa Francesco è giunto al sagrato di piazza San Pietro, segnando l’inizio di una messa esequiale che ha toccato i cuori di milioni di fedeli in tutto il mondo. La celebrazione, che si è ... 🔗notizie.it