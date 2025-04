Auto sulla folla a Vancouver | 9 morti e 6 feriti Arrestato l' uomo alla guida

folla al festival filippino di Lapu Lapu. In manette il conducente. Esclusa la pista terroristica Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Vancouver: 9 morti e 6 feriti. Arrestato l'uomo alla guida Leggi su Ilgiornale.it Un suv ha travolto laal festival filippino di Lapu Lapu. In manette il conducente. Esclusa la pista terroristica

Vancouver, auto contro la folla: strage alla festa dei filippini - Diverse persone sono rimaste uccise a Vancouver e decine di altre ferite, quando un'automobile è piombata sulla folla radunatasi per il Lapu Lapu Festival organizzato nella città portuale di circa 670mila abitanti, situata sulla costa del Pacifico, nello Stato della Colombia Britannica in Canada. L'autista dell'auto, secondo quanto riferito dalla polizia locale, è stato arrestato. Il festival celebra Lapu Lapu, eroe nazionale filippino del XVI secolo, che guidò la lotta contro i colonizzatori portoghesi, ed è stato organizzato per la seconda volta nella città canadese dalla ... 🔗liberoquotidiano.it

Polizia, 9 i morti nell'attacco a Vancouver - Sono 9 i morti tra le persone colpite in un festival a Vancouver dopo che un uomo a bordo di un Suv si è lanciato contro la folla. Lo rende noto la Polizia locale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Vancouver, auto sulla folla a un festival di strada: almeno 8 morti. Arrestato il conducente - Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto la folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, nell'ovest del Canada. Lo ... 🔗msn.com

