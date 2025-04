Card Sako | ‘spero che prossimo papa prosegua dialogo con l’islam’

Cardinale di Baghdad, Raphael Luis Sako, Patriarca dei. Imolaoggi.it - Card. Sako: ‘spero che prossimo papa prosegua dialogo con l’islam’ Leggi su Imolaoggi.it ROMA, 27 APR – “Francesco è una figura indimenticabile per la sua spontaneità, per la sua umiltà, per il suo sorriso. Ha rinnovato la Chiesa ma ha anche lasciato un impatto sulla comunità internazionale contro le guerre, contro la corruzione, ha dialogato con l’islam”. Lo dice ilinale di Baghdad, Raphael Luis, Patriarca dei.

