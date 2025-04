Morto Roberto Bano titolare di Villa Sagredo | Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza

Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo di Vigonovo. Bano, 91 anni, lascia le figlie Elisabetta e Cristina, i generi Alberto e Romeo con i nipoti Edoardo e Alessandro. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di. Padovaoggi.it - Morto Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo: «Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza» Leggi su Padovaoggi.it Verrà celebrato mercoledì 30 aprile alle ore 9.30 in Duomo di Dolo il funerale dididi Vigonovo., 91 anni, lascia le figlie Elisabetta e Cristina, i generi Alberto e Romeo con i nipoti Edoardo e Alessandro. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morto Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo: «Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza» - Verrà celebrato mercoledì 30 aprile alle ore 9.30 in Duomo di Dolo il funerale di Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo di Vigonovo. Bano, 91 anni, lascia le figlie Elisabetta e Cristina, i generi Alberto e Romeo con i nipoti Edoardo e Alessandro. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di... 🔗padovaoggi.it

Roberto Bolzoni trovato morto a Lodi dentro la sua auto chiusa a chiave: “È stato ucciso nel parcheggio” - Roberto Bolzoni è stato trovato senza vita all'interno della sua auto chiusa a chiave e parcheggiata in piazza Omegna a Lodi. Il 61enne, scomparso dalla scorsa domenica, è stato accoltellato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi era Roberto Bertaggia, morto dopo essere stato travolto da un’onda anomala in Portogall - Roberto Bertaggia è il turista italiano che è morto travolto da un'onda anomala in Portogallo. Era originario della provincia di Como e aveva deciso di trascorrere un weekend in vacanza con alcuni amici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Morto Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo: «Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza»; Roberto Bano, è morto lo storico e politico: dalla macerie della guerra ricostruì la sua villa Sagredo; Morto Roberto Bano titolare di Villa Sagredo | Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morto Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo: «Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza» - Il sindaco: «Chiunque lo abbia conosciuto ha incontrato un uomo colto, appassionato del proprio lavoro e aperto ad ogni sfida che la vita gli abbia messo davanti. E’ stato agronomo ed ha esercitato in ... 🔗padovaoggi.it

Roberto Bano, è morto lo storico e politico: dalla macerie della guerra ricostruì la sua villa Sagredo - VIGONOVO - E' deceduto nella serata di giovedì 24 aprile Roberto Bano, storico e politico dalle grandi vedute che forse più di tutti ha cavalcato i maggiori eventi ... 🔗ilgazzettino.it