Quotidiano.net - Quindicenne morto precipitando dal tetto dell’ex distilleria, l’appello della mamma: “Aspettatemi per il funerale”

Mazara del Vallo, 27 aprile 2025 – “Non so come farò a sopravvivere a tutto questo. Leo era mio figlio, il mio bambino”. È lo straziante messaggio postato sui social dalladi Leonardo Titone, ilieri dopo la caduta da undi una exabbandonata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Ferito l’amico 13enne, di nazionalità tunisina, illeso un terzo ragazzo. Ladel ragazzino, Tanja Weckmann, vive in Germania insieme all'altra figlia Noemi, mentre il figlio Leonardo era in Sicilia con il padre. Per questo, ha lanciato un appello affinché si ritardi il, così da darle modo di arrivare fino a Trapani per essere presente all’evento più doloroso che unapossa affrontare. Il sindaco: “Siamo sotto choc". La: "Voglio tenergli la mano per l’ultima volta”“Il mio figlio infinitamente amato rimarrà d'ora in poi per sempre un figlioSicilia, mentre suo padre, sua sorella e io non sappiamo ancora cosa significhi per noi per sempre”, ha scritto Tanja Weckmann.