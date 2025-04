Ascoli due striscioni di stampo fascista esposti nella notte contro la fornaia Lorenza Il coro | Fioravanti dica qualcosa non lasciamola sola

Ascoli - nella notte ad Ascoli sono comparsi due striscioni di stampo fascista, dopo la vicenda di quello esposto davanti alla propria attività, nel palazzo di famiglia, dalla fornaia.

Ascoli, due striscioni di stampo fascista esposti nella notte contro la fornaia Lorenza. Il coro: «Fioravanti dica qualcosa, non lasciamola sola» - ASCOLI - Nella notte ad Ascoli sono comparsi due striscioni di stampo fascista, dopo la vicenda di quello esposto davanti alla propria attività, nel palazzo di famiglia, dalla fornaia...

Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: "Intimidazione fascista" - Ascoli, 27 aprile 2025 – Ad Ascoli Piceno si infiamma la polemica attorno al caso di Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", controllata due volte dalla polizia locale dopo aver esposto un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" e ora vittima di striscioni che minacciano lei e la sua attività. Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio.

