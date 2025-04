Papa Francesco a Santa Maria Maggiore l’omaggio dei fedeli alla tomba del Pontefice

Il Vaticano ha diffuso alcune immagini che mostrano fedeli e visitatori che rendono omaggio alla tomba di Papa Francesco all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Lunghe file già dalle prime ore del mattino. L'ultimo ingresso alle 18.30.

