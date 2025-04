Cadavere ritrovato nel lago Lucrino a Pozzuoli indagini in corso

Pozzuoli, 27 APRILE 2025 – È stato ritrovato questa mattina nel lago Lucrino a Pozzuoli il Cadavere di un uomo ancora non identificato. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'uomo avrebbe un'età apparente di circa cinquant'anni. Gli accertamenti sono ancora in fase embrionale e tutte le ipotesi restano aperte: non si escludono né il malore né il suicidio. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono sul posto per i rilievi e per raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Il corpo è stato recuperato e sarà sottoposto agli esami autoptici per chiarire le cause del decesso.

