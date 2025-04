Fate chiasso per la Terra | la protesta ambientalista durante i funerali di papa Francesco

durante i funerali di papa Francesco, il movimento ambientalista Extinction Rebellion ha compiuto un'azione dimostrativa al Colosseo, srotolando un grande striscione con la scritta "Disarmare la Terra", una frase pronunciata dallo stesso pontefice in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera.

"Difendere la Terra, non i confini": la nuova protesta degli ambientalisti nel segno di papa Francesco - Una nuova azione per chiedere maggiore rispetto per l’ambiente. Dopo il “blitz” al Colosseo durante le celebrazioni per i funerali di papa Francesco, il gruppo Extinction Rebellion torna a colpire. Oggi, domenica 27 aprile, introno alle 10:15 del mattino, due attiviste si sono appese al ponte... 🔗romatoday.it

