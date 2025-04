Roma | in 200mila al Giubileo degli Adolescenti

200mila presenze in occasione del Giubileo degli Adolescenti, in corso oggi, e l'afflusso verso piazza San Pietro è ancora in corso. Lo comunica il centro per la gestione della sicurezza della questura di Roma. "Grazie alla collaborazione della Protezione Civile non si sono registrate criticità", precisa ancora la questura.

