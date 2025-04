Messa in suffragio di Papa Francesco con i giovani del Giubileo Parolin | Vi trasmetto l’abbraccio di Francesco

Messa è presieduta dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. In Piazza San Pietro sono attese almeno 130mila persone tra cui i giovani che partecipano al Giubileo degli Adolescenti

La scomparsa di Papa Francesco, al Duomo la Santa Messa in suffragio - ANCONA – Santa Messa in suffragio di Papa Francesco. Il rito avrà luogo nella Cattedrale di San Ciriaco domani, giovedì 24 aprile, alle 21. A presiederla l’Arcivescovo della diocesi di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina. 🔗anconatoday.it

Il vescovo Raspanti celebra una messa in suffragio di Papa Francesco - In una cattedrale raccolta nel silenzio della preghiera, si è celebrata ieri, ad Acireale, la messa in suffragio di Papa Francesco. La liturgia è stata presieduta dal vescovo di Acireale e presidente della CeSi, monsignor Antonino Raspanti, e concelebrata dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo... 🔗cataniatoday.it

Messina prega per Papa Francesco: giovedì in Duomo la messa in suffragio - In queste ore in cui si preparano le esequie di Papa Francesco ed è in corso la prima riunione dei cardinali Messina resta raccolta in preghiera e si prepara a rendere omaggio a Papa Francesco: l’arcivescovo ha disposto che oggi e domani le comunità parrocchiali, religiose, i gruppi di preghiera organizzino momenti di preghiera individuale. Stasera alle 19,30 nella chiesa di S. Giuseppe a Portalegni. 🔗feedpress.me

In San Pietro la messa in suffragio di Papa Francesco, il cardinale Parolin: "Ci ha insegnato che la pace è il riconoscimento dell'altro" - Il grande insegnamento di Papa Francesco è stato anche quello di capire che la pace, tra le persone e i popoli si costruisce "non sul calcolo" ma sulla misericordia, il perdono e il "riconoscimento de ... 🔗msn.com

L'omelia di Parolin alla messa in suffragio di papa Francesco - Cari fratelli e sorelle, Gesù Risorto si presenta ai suoi discepoli, mentre si trovano nel cenacolo dove si sono rinchiusi per paura, con le porte sbarrate (Gv 20,19). Il loro stato d’animo è turbato ... 🔗repubblica.it

Messa per Papa Francesco, Parolin ai giovani del Giubileo: "La Chiesa è con voi, non siete soli" - Durante la seconda messa dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin ha salutato i tanti adolescenti giunti a Roma per il Giubileo. "Con voi è presente il mondo intero", ... 🔗repubblica.it