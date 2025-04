Inter-Roma un giocatore da tenere d’occhio | il pericolo numero uno!

Inter-Roma è la partita che potrebbe rompere l’equilibrio perfetto creatosi nei primi due posti della classifica di Serie A. I giallorossi puntano su un giocatore, l’ultimo periodo da top!MATCH – La Roma ha già fatto un colpo a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Era la Roma di José Mourinho e nel 2022 il successo per 2-1 portò l’allenatore piacentino ad essere più che mai in discussione. Il piacentino rischiò l’esonero dopo quella sconfitta, oggi invece lotta sia per lo scudetto che per la Champions League. Come è successo molte volte negli anni 2000, Inter-Roma potrebbe decidere la corsa al primo posto. Di mezzo però c’è il Napoli di Antonio Conte, impegnato invece questa sera con il Torino.Inter-Roma, occhio al talento di Soule!DA tenere d’occhio – Il primo pericolo di questo pomeriggio per l’Inter sarà Matias Soule. Inter-news.it - Inter-Roma, un giocatore da tenere d’occhio: il pericolo numero uno! Leggi su Inter-news.it è la partita che potrebbe rompere l’equilibrio perfetto creatosi nei primi due posti della classifica di Serie A. I giallorossi puntano su un, l’ultimo periodo da top!MATCH – Laha già fatto un colpo a San Siro contro l’di Simone Inzaghi. Era ladi José Mourinho e nel 2022 il successo per 2-1 portò l’allenatore piacentino ad essere più che mai in discussione. Il piacentino rischiò l’esonero dopo quella sconfitta, oggi invece lotta sia per lo scudetto che per la Champions League. Come è successo molte volte negli anni 2000,potrebbe decidere la corsa al primo posto. Di mezzo però c’è il Napoli di Antonio Conte, impegnato invece questa sera con il Torino., occhio al talento di Soule!DA– Il primodi questo pomeriggio per l’sarà Matias Soule.

