Juve Monza LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle scelte di Tudor

Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuve Monza 0-0 LIVE: sintesi e moviolaAggiornamenti dalle 18.00Migliore in campo JuveAl termine del matchJuve Monza 0-0: risultato e tabellinoIn attesa delle formazioni ufficialiJuve Monza: il pre-partitaOre 11.30 – Nessun dubbio a centrocampo, perché toccherà ancora a Locatelli e Thuram comporre la cintura davanti alla difesa.Ore 11.00 – Sulla corsia opposta, invece, ci sarà ancora Weston McKennie, schierato nuovamente esterno di destra. Juventusnews24.com - Juve Monza LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Tudor Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425(inviato all’Allianz) – Laaffronta ilnella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti dalle 18.00Migliore in campoAl termine del0-0: risultato e tabellinoIn attesa delle formazioni ufficiali: il pre-partitaOre 11.30 – Nessun dubbio a centrocampo, perché toccherà ancora a Locatelli e Thuram comporre la cintura davanti alla difesa.Ore 11.00 – Sulla corsia opposta, invece, ci sarà ancora Weston McKennie, schierato nuovamente esterno di destra.

