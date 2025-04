Kolo Muani Juve adesso tocca a lui riprendersi i bianconeri! Tudor intende rilanciarlo in quella posizione di campo Ultimissime

Kolo Muani Juve, Tudor rilancia il francese in quella zona di campo per l'assenza di un big bianconero: ecco le Ultimissime dalla ContinassaÈ il giorno di Juve Monza, match valevole per la 34ª giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium con fischio d'inizio alle ore 18.00. In vista della sfida odierna, Igor Tudor potrebbe operare soprattutto un cambio di formazione forzato.Stando alle Ultimissime notizie che giungono dalla Continassa, sarà Randal Kolo Muani il terminale offensivo bianconero di oggi pomeriggio. Dusan Vlahovic, infatti, è infortunato e non ci sarà.LE PROBABILI FORMAZIONI DI Juve MONZA

