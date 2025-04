Giubileo degli adolescenti per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo

messa, domenica 27 aprile alle 10.30, in piazza San Pietro. Una marea di giovanissimi ha invaso la Capitale: sono i partecipanti al Giubileo degli adolescenti.Si prevede che saranno. Romatoday.it - Giubileo degli adolescenti, per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo Leggi su Romatoday.it In tantissimi hanno partecipato ai funerali di papa Francesco. Ora si preparano all’ultimo appuntamento: la, domenica 27 aprile alle 10.30, in piazza San. Una marea di giovanissimi ha invaso la Capitale: sono ial.Si prevede che saranno.

Giubileo degli adolescenti, per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo - In tantissimi hanno partecipato ai funerali di papa Francesco. Ora si preparano all’ultimo appuntamento: la messa, domenica 27 aprile alle 10.30, in piazza San Pietro. Una marea di giovanissimi ha invaso la Capitale: sono i partecipanti al Giubileo degli adolescenti. Si prevede che saranno... 🔗romatoday.it

Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione. L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giubileo degli adolescenti, i ragazzi invadono la Basilica di San Pietro e Paolo - Chi si sarebbe mai aspettato che il giorno del Giubileo degli adolescenti, tanto voluto da Papa Francesco, avrebbe coinciso con i suoi funerali. Sabato 26 aprile 2025 è una giornata destinata a regalare ai pellegrini accorsi a Roma emozioni contrastanti: da una parte la gioia di esserci e di condividere momenti significativi nella fede, dall'altra la tristezza per l'ultimo saluto al pontefice argentino appena venuto a mancare. 🔗iltempo.it

Tanti adolescenti a Roma per il Giubileo e per salutare Francesco; La messa in suffragio del Papa. Giubileo degli adolescenti, oltre 200 mila persone a San Pietro - Santa Maria Maggiore, in migliaia in fila. "Accelerate la visita per non congestionare ulteriormente la Basilica"; Giubileo degli Adolescenti, un vademecum per gli 80mila giovani in arrivo a Roma; Giubileo adolescenti, la messa in Piazza San Pietro con il card. Parolin.

Messa per Papa Francesco, Parolin ai giovani del Giubileo: "La Chiesa è con voi, non siete soli" - Durante la seconda messa dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin ha salutato i tanti adolescenti giunti a Roma per il Giubileo. "Con voi è presente il mondo intero", ... 🔗repubblica.it

Giubileo adolescenti, messa in S.Pietro - Ultimo giorno del Giubileo degli adolescenti oggi a Roma. In questi giorni sono arrivati nella capitale più di 120mila giovani, molti dei quali hanno potuto assistere ieri anche ai funerali di Papa Fr ... 🔗rainews.it

Giubileo adolescenti: in migliaia a San Pietro - L'afflusso dei ragazzi ha superato le previsioni. In migliaia provenienti da tutto il mondo stanno attraversando in queste ore la Porta Santa ... 🔗rainews.it