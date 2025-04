Spaccata in Borgo Stazione colpito negozio di oggetti spirituali buddisti

Borgo Stazione.A denunciare il fatto lo stesso titolare del negozio Buddha Image, un 63enne originario di Reggio Emilia ma residente a Udine, che. Udinetoday.it - Spaccata in Borgo Stazione, colpito negozio di oggetti spirituali buddisti Leggi su Udinetoday.it Un furto si è verificato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile 2025 presso un esercizio commerciale in Via Battistig 54 a Udine, in zona.A denunciare il fatto lo stesso titolare delBuddha Image, un 63enne originario di Reggio Emilia ma residente a Udine, che.

