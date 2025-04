Rubava pezzi sui mezzi di Interporto i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestano

Interporto per furto su un autoarticolato. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di tentato furto. A seguito di alcune segnalazioni di ammanchi su mezzi pesanti all’interno. Padovaoggi.it - Rubava pezzi sui mezzi di Interporto, i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestano Leggi su Padovaoggi.it Uomo arrestato all’per furto su un autoarticolato. Ihanno arrestato in flagranza di reato un 53enne già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di tentato furto. A seguito di alcune segnalazioni di ammanchi supesanti all’interno.

Rubava pezzi sui mezzi di Interporto, i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestano - Uomo arrestato all'Interporto per furto su un autoarticolato. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne già noto alle forze dell'ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di tentato furto. A seguito di alcune segnalazioni di ammanchi su mezzi pesanti all'interno...

Rubava pezzi sui mezzi di Interporto, i carabinieri lo colgono in flagrante e lo arrestano - Lo hanno scoperto mentre staccava a mani nude un dispositivo elettronico, risultato poi essere un registratore dati con stampante, del valore di 2500 euro ...