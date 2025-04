Cina-Grecia | inaugurato ad Atene laboratorio congiunto per patrimonio digitale

laboratorio congiunto Cina-Grecia per il patrimonio digitale e’ stato inaugurato presso il Museo Archeologico Nazionale della Grecia, con l’obiettivo di far progredire la cooperazione bilaterale nella digitalizzazione e nell’innovazione del patrimonio culturale. Coinvolgendo una serie di enti sia cinesi che greci, il laboratorio servira’ da piattaforma per la ricerca congiunta sulla conservazione digitale, sulle mostre virtuali e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella protezione del patrimonio, ha dichiarato He Yan, direttore del comitato per il patrimonio digitale dell’ICOMOS Cina. Georgios Didaskalou, segretario generale del ministero della Cultura greco, ha salutato l’importanza degli scambi di civilta’ tra i due Paesi durante la cerimonia di inaugurazione tenuta mercoledi’, sottolineando che le tecnologie digitali hanno aperto nuove strade per il dialogo tra le civilta’. Romadailynews.it - Cina-Grecia: inaugurato ad Atene laboratorio congiunto per patrimonio digitale Leggi su Romadailynews.it Ilper ile’ statopresso il Museo Archeologico Nazionale della, con l’obiettivo di far progredire la cooperazione bilaterale nella digitalizzazione e nell’innovazione delculturale. Coinvolgendo una serie di enti sia cinesi che greci, ilservira’ da piattaforma per la ricerca congiunta sulla conservazione, sulle mostre virtuali e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella protezione del, ha dichiarato He Yan, direttore del comitato per ildell’ICOMOS. Georgios Didaskalou, segretario generale del ministero della Cultura greco, ha salutato l’importanza degli scambi di civilta’ tra i due Paesi durante la cerimonia di inaugurazione tenuta mercoledi’, sottolineando che le tecnologie digitali hanno aperto nuove strade per il dialogo tra le civilta’.

