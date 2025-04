Generazione Bellezza accompagna i bimbi della Valle Imagna alla scoperta di Donizetti e Carrara

Bergamo. Un'immersione nel ricco patrimonio culturale della città per oltre 320 studenti della Valle Imagna: è stata "Generazione Bellezza", l'iniziativa promossa dal Rotary Club Bergamo Sud in sinergia con il Teatro Donizetti e l'Accademia Carrara all'insegna della cultura e del bello come motore di crescita.Il progetto mira a stimolare nei più giovani il senso estetico e l'armonia attraverso il contatto diretto con le arti, come spiega la presidente Delfina Fagnani: "Le visite al Teatro Donizetti e all'Accademia Carrara, così come la partecipazione ai laboratori, intendono generare momenti di pensiero, di conoscenza dei propri sentimenti, emozioni, pulsioni. Ci rivolgiamo ai poli scolastici che nella nostra Provincia sono lontani sono sfavoriti negli spostamenti, ma che il nostro Rotary sostiene nell'organizzazione e nella logistica dei trasferimenti.

