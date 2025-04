Movida a Napoli raffica di controlli e multe | chiuso un locale a Chiaia

Napoli, 27 APRILE 2025 – Intensificati i controlli della Polizia Municipale nelle aree della Movida cittadina. Le Unità Operative Territoriali sono intervenute nei quartieri Chiaia, Avvocata e San Lorenzo, riscontrando 19 irregolarità, tra cui occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata raccolta differenziata, installazione non autorizzata di tende retrattili, eccessivo impatto acustico e carenza di sorvegliabilità. In particolare, sulle Rampe di Sant'Antonio, un locale è stato chiuso temporaneamente per 7 giorni per reiterate violazioni legate all'impatto acustico. Nel quartiere San Lorenzo, gli agenti hanno inoltre effettuato controlli sul rispetto del Codice della Strada, elevando 15 verbali per infrazioni come il mancato uso del casco, l'uso del cellulare alla guida, mancata revisione e mancata esibizione dei documenti.

