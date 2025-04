Frantoio Cornoleda da record l’olio pluripremiato dei Colli conquista una Stella speciale

Frantoio Cornoleda di Cinto Euganeo ha ottenuto le Tre Foglie sulla Guida degli Oli d’Italia del Gambero Rosso, conseguendo la prestigiosa “Stella”: un premio speciale che viene assegnato alle aziende olearie che, appunto, ricevono per dieci anni consecutivi il. Padovaoggi.it - Frantoio Cornoleda da record, l’olio pluripremiato dei Colli conquista una “Stella” speciale Leggi su Padovaoggi.it Per il decimo anno consecutivo ildi Cinto Euganeo ha ottenuto le Tre Foglie sulla Guida degli Oli d’Italia del Gambero Rosso, conseguendo la prestigiosa “”: un premioche viene assegnato alle aziende olearie che, appunto, ricevono per dieci anni consecutivi il.

La Stella "attesta l'impegno delle aziende stesse relativamente alla produzione di un olio di eccellente qualità". Cornoleda, inoltre, si è aggiudicato la qualifica di miglior oleificio italiano

Frantoio di Cornoleda - Nel 2008 Devis Zanaica inaugura per la prima volta questo frantoio che con gli anni si è rivelato un solido punto di riferimento per chi vuole fare olio di qualità in questa zona. 🔗gamberorosso.it