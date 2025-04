Raduno d' auto d' epoca Rotaract e Officina Ferrarese a sostegno di un progetto solidale

Rotaract Club Ferrara e il Rotaract Club Cento, in collaborazione con l'Officina Ferrarese, hanno comunicato l'organizzazione di un Raduno d'auto benefico per domenica 4 maggio. La partenza è prevista per le 9 dal Roverella 2000 di Ferrara in direzione Poggio Renatico, dove è prevista una. Ferraratoday.it - Raduno d'auto d'epoca, Rotaract e Officina Ferrarese a sostegno di un progetto solidale Leggi su Ferraratoday.it IlClub Ferrara e ilClub Cento, in collaborazione con l', hanno comunicato l'organizzazione di und'benefico per domenica 4 maggio. La partenza è prevista per le 9 dal Roverella 2000 di Ferrara in direzione Poggio Renatico, dove è prevista una.

Cosa riportano altre fonti

Raduno di auto storiche a Castelfiorentino - Dalla mitica e “popolare” Fiat 500 alla grintosa Alfa Romeo “Giulia”. Dalla A112 “Abarth” alla Fiat 124, berlina inizialmente concepita per un target più alto. Domenica 13 aprile è in programma in Piazza Gramsci il 25° raduno d’auto d’epoca, iniziativa promossa dal Gruppo “Fiat 500” Valdelsa... 🔗firenzetoday.it

Usa, sparatoria a un raduno di auto: tre morti di cui un 16enne - Almeno tre persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante un raduno di auto presso lo Young Park, nella serata di venerdì. L’attacco, verificatosi intorno alle 22 (le 3 di sabato in Italia), ha scosso la comunità locale, già segnata da un crescente tasso di criminalità. Le vittime e i feriti Le vittime della sparatoria sono tre giovani, due di 19 anni e un ragazzo di 16 anni. 🔗thesocialpost.it

Fiat 500 in festa a Bruzolo: un raduno per gli appassionati della storica auto - Domenica 30 marzo è in programma la terza edizione del raduno “In 500 a Bruzolo”, organizzato dal fiduciario della Valle di Susa con il patrocinio del FIAT 500 Club Italia, il più importante sodalizio di modello dedicato alla storica bicilindrica, che, grazie all'impegno del locale Coordinamento... 🔗torinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Raduno d'auto d'epoca, Rotaract e Officina Ferrarese a sostegno di un progetto solidale; Arena Motor festival all’Arena di Montemerlo, a Cervarese Santa Croce il 27 aprile 2025; Fasano | 5 EDIZIONE PROMOTORI D'EPOCA - Raduno di Auto, Moto e Mercatini; Un viaggio nel tempo a Cervia: il raduno di auto e moto d’epoca. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Domenica raduno d’auto d’epoca in piazza Cavicchioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Pisa ospita il raduno automobilistico di Renault 5 Gt Turbo e Fiat Uno Turbo - Alessandro Fratini (Pisa Eventi Auto): "L'evento tributa la rivalità commerciale e sportiva delle case automobilistiche francese e italiana degli anni 80 e 90. Tra parate ed esibizioni porteremo alleg ... 🔗msn.com

Carinaro, sicurezza stradale: raduno di veicoli d’epoca e “panchina bianca” - A Carinaro il Comune in prima linea per la sicurezza stradale. È in programma per domenica 27 aprile una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza ... 🔗pupia.tv