Il saluto a Papa Francesco | la coreografia da brividi del San Lorenzo

Lorenzo, la squadra per la quale faceva il tifo Jorge Bergoglio, nella giornata di ieri è sceso in campo sul terreno. Leggi su Calciomercato.com Il club argentino del San, la squadra per la quale faceva il tifo Jorge Bergoglio, nella giornata di ieri è sceso in campo sul terreno.

Se ne parla anche su altri siti

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Ascolti tv funerali Papa Francesco: i dati Auditel dei programmi dedicati all’ultimo saluto al Pontefice – Sabato 26 aprile 2025 - Come sono andati gli ascolti tv dei funerali di Papa Francesco andati in onda ieri, sabato 26 aprile 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv delle dirette di Rai, Mediaset, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive dedicati all’ultimo saluto al Pontefice. Ascolti tv funerali Papa Francesco: i dati Auditel di sabato 26 aprile 2025 I funerali di Papa Francesco, che si sono svolti a Roma ieri, Sabato 26 aprile 2025, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in una cerimonia solenne ma sobria, come lui stesso aveva richiesto nel suo testamento, sono ... 🔗superguidatv.it

Papa Francesco, alle 20 la chiusura della bara: ultime ore per il saluto dei fedeli | In 48 ore 128mila persone hanno reso omaggio - Polemica sul "ritardo" con cui Israele ha espresso il cordoglio. Ma l'ambasciatore alla Santa Sede frena: "Grande rispetto per il Pontefice" 🔗tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Il saluto a Papa Francesco: la coreografia da brividi del San Lorenzo; Ascoli, il Comune spegne la musica in centro: niente dance ‘80-‘90 in piazza del Popolo; Amici, Francesco ha un malore durante le prove: Mi formicola dappertutto; Arabia Saudita, danza tra le sabbie: la coreografia nomade nel deserto. 🔗Ne parlano su altre fonti

L’omaggio del San Lorenzo a Papa Francesco: la coreografia è da brividi - La squadra del cuore del Pontefice, durante la partita contro il Rosario Central, ha ricordato il suo tifoso più famoso con striscioni, una statua, disegni e ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco, il tributo del San Lorenzo: coreografia per Bergoglio allo stadio - (LaPresse) Il San Lorenzo ha ricordato Papa Francesco nel giorno dei funerali del Santo Padre. Bergoglio non aveva mai nascosto il suo tifo per ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

L'ultimo saluto a Papa Francesco: la tumulazione tra la Madonna e San Francesco - Una lenta processione cantata ha accompagnato Papa Francesco nell'ultimo tratto del suo solenne rito funebre, tra le ampie navate della Basilica di Santa Maria Maggiore. Proprio lì, dove era solito pr ... 🔗msn.com