Roma a Santa Maria Maggiore fedeli da tutto il mondo per visitare la tomba di Papa Francesco | accolti da Makrickas

Santa Maria Maggiore ha aperto le porte ai fedeli che hanno voluto dare ancora un saluto a Papa Francesco che da ieri è sepolto in questa chiesa al quartiere Esquilino. A d accogliere i fedeli sulla porta, all'apertura della basilica, c'era il rettore, il cardinale Rolandas Makrickas. I fedeli scorrono lungo una transenna fino alla tomba, semplice con la sola.

